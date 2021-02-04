Степанов срочно вылетел в Запорожье из-за пожара в инфекционной больнице

В ночь на 4 февраля в областной инфекционной больнице в Запорожье случился пожар, во время которого погибло четыре человека. Министр здравоохранения Максим Степанов вылетел на место происшествия.

Во время пожара погибли три пациента и врач Фото: zp.dsns.gov.ua

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов срочно отправился в Запорожье, где произошел крупный пожар в областной инфекционной больнице. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в результате инцидента погибли четыре человека, еще двое пострадали, а семеро были эвакуированы.

"Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону. Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии", – написал он.