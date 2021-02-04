Степанов срочно вылетел в Запорожье из-за пожара в инфекционной больнице

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов срочно отправился в Запорожье, где произошел крупный пожар в областной инфекционной больнице. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, в результате инцидента погибли четыре человека, еще двое пострадали, а семеро были эвакуированы.
"Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону. Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии", – написал он.
В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.
В связи с пожаром уже открыто производство. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что трое из четырех погибших находились на аппарате ИВЛ, а четвертая жертва – 26-летний анестезиолог.