В качестве возможной причины пожара в инфекционной больнице Запорожья рассматривается взрыв аппарата ИВЛ

Предварительные версии пожара в инфекционной больнице Запорожья рассматривались сегодня на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Запорожской облгосадминистрации.

В связи с пожаром в больнице Запорожья открыто уголовное производство Фото: zp.dsns.gov.ua

Одной из возможных причин масштабного пожара в областной инфекционной больнице Запорожья рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает издание "Depo.Запорожье".

Предварительную версию произошедшего на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Запорожской облгосадминистрации озвучил главврач медучреждения Владимир Шинкаренко. По его словам, загорелось медицинское оборудование.

Эту же версию поддерживает и председатель Запорожской ОГА Александр Старух. Он отметил, что речь идет о взрыве аппарата искусственной вентиляции легких иностранного производства. При этом глава ОГА уточнил, что это не российское оборудование.

"В помещении, где не было пожарной сигнализации, взорвалось кислородное оборудование, когда его устанавливали. Причину изучает следствие", – добавил Старух.

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.