5 февраля в Запорожской области объявлен днем траура из-за пожара в инфекционной больнице

В день траура на территории Запорожской области будут приспущены государственные флаги Украины, а также отменены все развлекательные мероприятия.

5 февраля в Запорожской области объявлен днем траура из-за масштабного пожара в областной инфекционной больнице. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

"Распоряжением председателя облгосадминистрации Александра Старуха 5 февраля 2021 года в области объявлен днем траура в память о трех пациентах и враче, которые трагически погибли во время пожара в областной инфекционной больнице", – говорится в сообщении.

На территории области будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, отменены все развлекательные мероприятия, а также внесены изменения в программы теле- и радиовещания.

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.