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В Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице, погибли четыре человека. Фоторепортаж

Сегодня 09.31
В ночь на 4 февраля в Запорожье произошел пожар в отделении для инфицированных COVID-19 в областной инфекционной больнице. Жертвами стали четыре человека – три пациентки и врач-анестезиолог, они отравились угарным газом. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил пожарной безопасности. Фотографии с места событий опубликовала Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Теги: Запорожье, пожар, ГСЧС, больница, уголовное производство, погибшие, нарушение
 

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