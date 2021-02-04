В Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице, погибли четыре человека. Фоторепортаж
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua
В ночь на 4 февраля в Запорожье произошел пожар в отделении для инфицированных COVID-19 в областной инфекционной больнице.
Жертвами стали четыре человека – три пациентки и врач-анестезиолог, они отравились угарным газом
. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил пожарной безопасности. Фотографии с места событий опубликовала
Госслужба по чрезвычайным ситуациям.