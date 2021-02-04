Погибшие в Запорожье пациенты инфекционной больницы были подключены к аппаратам ИВЛ – Венедиктова

По данным генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, во время пожара в Запорожской областной инфекционной больнице погибли три пациентки в возрасте от 64 лет до 91 года и 26-летний врач.

В связи с гибелью четырех человек во время пожара в Запорожской областной инфекционной больнице открыто уголовное производство. Об этом 4 февраля сообщила в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Дело расследуют по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

"В реанимационном боксе COVID-отделение погибли три пациентки и анестезиолог. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу – 26. Все больные находились под аппаратами ИВЛ (искусственная вентиляция легких. – "ГОРДОН"). Предварительная причина гибели – отравление угарным газом", – написала генпрокурор.

По ее данным, всего в очаге возгорания было 12 человек, восемь из них удалось спасти. Пострадали также медбрат и анестезиолог, их госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения.

"Причины возгорания устанавливаются. Сейчас допрошены пять человек", – рассказала Венедиктова.

Пожар в пятиэтажном здании областной инфекционной больнице в Запорожье произошел в ночь на 4 февраля.

Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.