Указ Зеленского о санкциях против "каналов Медведчука" обжаловали в Верховном Суде

В Верховный Суд поступило два иска, оспаривающих указ президента Владимира Зеленского о санкциях против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и телеканалов из так называемого пула нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. По одному из исков уже назначен состав суда, Зеленский указан как ответчик.

4 февраля в Верховный Суд поступило два иска граждан Украины, которые обжалуют указ президента Владимира Зеленского о санкциях против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и трех его телеканалов.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Искам присвоили регистрационные номера – №9901/22/21 и №9901/23/21.

По первому иску назначили состав судей. Ответчиком там значится Зеленский. Совет национальной безопасности и обороны – третье лицо. Истец – адвокат Павел Попков. ООО "Телерадиокомпания 112 ТВ", ООО "Новые коммуникации" (вещает под логотипом ZIK) и "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne) тоже указаны как третьи лица. Согласно материалам суда, в этом заявлении указ Зеленского просят частично отменить и признать противоправным.

Скриншот: court.gov.ua

По второму иску состав судей еще не назначили.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Кроме того, 29 января под санкции попали самолеты, которыми, вероятно, пользовались кум президента РФ, глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.