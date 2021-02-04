ОПЗЖ опережает "Слугу народа" в рейтинге партий – опрос

Проходной барьер в парламент преодолевают партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Батьківщина", говорится в опросе социологической группы "Рейтинг".

В парламентском рейтинге лидирует партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", ее поддерживают 18,9% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Также барьер в 5% преодолели партия "Слуга народа" (18,6%), "Европейская солидарность" (15,2%) и "Батьківщина" (12,2%).

Остальные политсилы разместились в списке следующим образом:

"Украинская стратегия Гройсмана" – 4,8%;

Радикальная партия Олега Ляшко – 4,7%;

партия "Сила и честь" – 4,5%;

"За майбутнє" – 4,4%;

партия "Голос" – 3,5%;

партия Шария – 3,4%;

партия "Свобода" – 3,1%;

партия УДАР – 2,4 %;

"Наш край" – 1,4%.