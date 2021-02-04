ОПЗЖ опережает "Слугу народа" в рейтинге партий – опрос

В парламентском рейтинге лидирует партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", ее поддерживают 18,9% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
Также барьер в 5% преодолели партия "Слуга народа" (18,6%), "Европейская солидарность" (15,2%) и "Батьківщина" (12,2%).
Остальные политсилы разместились в списке следующим образом:
Опрос проводился среди украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2–3 февраля 2021 года.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.