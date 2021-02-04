Зеленский лидирует в президентском рейтинге. На втором месте – Бойко – опрос

Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, его поддерживают 21,2% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

На втором месте рейтинга находится нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (17,1%), на третьем – лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (16,4%).

Остальные политики разместились следующим образом:

Опрос проводился среди украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2–3 февраля 2021 года.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.