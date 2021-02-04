Пожар в больнице Запорожья. В МВД Украины заявили, что рассматривают несколько версий, в том числе поджог

Правоохранители назначили экспертизы, по результатам которых полиция совместно с ГСЧС установят причины пожара в областной инфекционной больнице Запорожья, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В МВД отметили, что на месте трагедии продолжает работу следственно-оперативная группа, усиленная опытными специалистами полиции Фото: mvs.gov.ua

Полиция отрабатывает несколько версий причин пожара в областной инфекционной больнице Запорожья. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Следователи полиции начали уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. По всем признакам пожар квалифицирован как чрезвычайная ситуация местного уровня", – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что на месте трагедии продолжает работу следственно-оперативная группа, усиленная опытными специалистами полиции.

Среди рассматриваемых следствием версий причины пожара: нарушения пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога.

Сейчас назначены экспертизы, по результатам которых полиция совместно с Госслужбой Украины по чрезвычайным ситуациям установит причины трагедии.

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.

Одной из возможных причин пожара рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких.