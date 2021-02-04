Пожар в больнице Запорожья. В МВД Украины заявили, что рассматривают несколько версий, в том числе поджог

Полиция отрабатывает несколько версий причин пожара в областной инфекционной больнице Запорожья. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
"Следователи полиции начали уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. По всем признакам пожар квалифицирован как чрезвычайная ситуация местного уровня", – говорится в сообщении.
В МВД отметили, что на месте трагедии продолжает работу следственно-оперативная группа, усиленная опытными специалистами полиции.
Среди рассматриваемых следствием версий причины пожара: нарушения пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога.
Сейчас назначены экспертизы, по результатам которых полиция совместно с Госслужбой Украины по чрезвычайным ситуациям установит причины трагедии.
В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.
Одной из возможных причин пожара рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких.
В связи с пожаром уже открыто уголовное производство. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что трое из четырех погибших находились на аппарате ИВЛ, а четвертая жертва – 26-летняя анестезиолог Ольга Глыва.
Сегодня задержали должностное лицо, ответственное за техногенное и противопожарное состояние областной больницы.
5 февраля в Запорожской области объявлен днем траура.