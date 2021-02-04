В Запорожье задержали ответственного за пожарную безопасность в инфекционной больнице

Офис генпрокурора Украины сообщил, что рассматривается несколько версий возникновения пожара в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы, где погибли четыре человека. Одна из них – использование медицинского оборудования без соответствующих разрешений.

В Запорожье задержали должностное лицо, ответственное за техногенное и противопожарное состояние областной инфекционной клинической больницы, в которой в ночь на 4 февраля произошел пожар. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

В ходе досудебного расследования, осмотра места происшествия, обысков установлены факты нарушения пожарной безопасности на объектах с повышенной опасностью.

"Следствие отрабатывает ряд версий возникновения возгорания, в частности: использование медицинского оборудования без соответствующих разрешений; нарушение правил, приведших к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких с последующим его критическим накоплением в помещении палаты и взрывом с возникновением пожара", – отметили в сообщении.

В ОГП подчеркнули, что будет дана оценка деятельности органов, осуществляющих контроль в сфере безопасности производства.

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар.

В связи с пожаром уже открыто уголовное производство. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что трое из четырех погибших находились на аппарате ИВЛ, а четвертая жертва – 26-летний анестезиолог. Двое пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в медучреждения.

5 февраля в Запорожской области объявлен днем траура.