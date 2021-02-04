Степанов о пожаре в запорожской больнице: Почти не было возможности спасти людей. Сейчас главное – быстро установить причину и сделать выводы

Министр здравоохранения Максим Степанов приехал на место пожара в областной инфекционной больнице в Запорожье.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, комментируя пожар в Запорожской областной инфекционной больнице, отметил, что огонь распространялся слишком быстро и шансов спасти людей почти не было. Об этом он сказал после осмотра места пожара, пишет местный портал "Первый Запорожский".

"Я осмотрел место происшествия. Там произошла страшная трагедия. Погибли четыре человека, в том числе – врач-анестезиолог Глива Ольга Сергеевна. Врач, которая только в 2020 году окончила интернатуру, и у нее вся жизнь была впереди, – сказал министр. – Сейчас работают соответствующие следственные органы для того, чтобы установить причину этой трагедии, выяснить, почему произошел этот практически взрыв. Исходя из того, что мы предварительно услышали, было достаточно быстрое распространение огня. Почти не было возможности спасти людей. Сейчас главное – быстро установить причину и сделать соответствующие выводы, почему произошла трагедия и как предотвратить такое в будущем".

Он подчеркнул, что спасатели и врачи приехали на место происшествия быстро.

"Хочу отметить работу органов ГСЧС, которые за семь минут прибыли на место пожара, работу экстренной медицинской помощи, которые в течение минут уже были на месте происшествия, а также правоохранительные органы, которые до настоящего момента здесь работают. Конечно, хотелось бы, отмечать их в других обстоятельствах, а не в связи с такой трагедией", – заявил Степанов.

Министр добавил, что поедет в больницу, чтобы посетить двух пострадавших медиков.

"Этот пожар признан чрезвычайной событием местного значения. Сегодня утром мы уже собрали региональную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Главное, что решили: провести весь комплекс действий, чтобы установить причину, что именно произошло и почему. Для того, чтобы сделать выводы и принять системные решения, чтобы в дальнейшем такой ситуации не произошло в других медицинских учреждениях области и страны. Кроме того, было решено выделить из резервного фонда помощи семьям погибших – по 50 тысяч гривен. Понятно, что жизнь не вернешь, но мы должны помочь семьям", – добавил глава Запорожской ОГА Александр Старух.