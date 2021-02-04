Зеленский о пожаре в инфекционной больнице Запорожья: Государство будет исправлять ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял своих близких и родных из-за пожара в инфекционной больнице Запорожья.

Зеленский: Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя масштабный пожар в областной инфекционной больнице Запорожья, заявил, что государство предпримет усилия, чтобы предотвратить такие происшествия в будущем. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял своих близких и родных.

"Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодой врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем", – подчеркнул глава государства.

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.