ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Зеленский о пожаре в инфекционной больнице Запорожья: Государство будет исправлять ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял своих близких и родных из-за пожара в инфекционной больнице Запорожья.

Зеленский: Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье
Зеленский: Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя масштабный пожар в областной инфекционной больнице Запорожья, заявил, что государство предпримет усилия, чтобы предотвратить такие происшествия в будущем. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял своих близких и родных.

"Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодой врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем", – подчеркнул глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2273249126153275

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожарДля изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.

В связи с пожаром уже открыто производство. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что трое из четырех погибших находились на аппарате ИВЛ, а четвертая жертва – 26-летний анестезиолог.

В Запорожье срочно отправился министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

5 февраля в Запорожской области объявлен днем траура.

Теги: Запорожье, пожар, траур, больница, жертвы, Владимир Зеленский, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ам секси". Танчинец поделился пикантным фото с отдыха
"Ам секси". Танчинец поделился пикантным фото с отдыха
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
Тоня Матвиенко показала известную маму в образе "Леди Аркур". Фото
Тоня Матвиенко показала известную маму в образе "Леди Аркур". Фото
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
Шепелев рассказал, какой была реакция сына на новость о беременности его новой избранницы
Шепелев рассказал, какой была реакция сына на новость о беременности его новой избранницы
Уэст вывез из общего дома с Кардашян 500 пар своей обуви – СМИ
Уэст вывез из общего дома с Кардашян 500 пар своей обуви – СМИ
  Genocidal Humanoidz. Вышел клип System Of A Down о войне. Видео
  Genocidal Humanoidz. Вышел клип System Of A Down о войне. Видео
Жена Остапчука рассказала, что думает о сексе мужа с бывшей женой после их расставания
Жена Остапчука рассказала, что думает о сексе мужа с бывшей женой после их расставания
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
Боузман посмертно номинирован на "Золотой глобус"
Боузман посмертно номинирован на "Золотой глобус"
"Встречаю свои 39 в лучшем состоянии". Брежнева покривлялась для фото
"Встречаю свои 39 в лучшем состоянии". Брежнева покривлялась для фото
"Я ушла от него из-за измен и злоупотребления наркотиками". Дита фон Тиз отреагировала на обвинения в насилии в адрес ее экс-супруга Мерилина Мэнсона
"Я ушла от него из-за измен и злоупотребления наркотиками". Дита фон Тиз отреагировала на обвинения в насилии в адрес ее экс-супруга Мерилина Мэнсона
Полякова показала, как отрывалась с Кухар и Астафьевой
Полякова показала, как отрывалась с Кухар и Астафьевой
"Порнография", "Это так сексуально! Шикардосик". Maruv оседлала двух девушек
"Порнография", "Это так сексуально! Шикардосик". Maruv оседлала двух девушек
"Зайка такая". Каменских обнародовала трогательное видео
"Зайка такая". Каменских обнародовала трогательное видео
"Сексуальная", "Красивенькая без макияжа". Ани Лорак в одной рубашке показала селфи из гардеробной
"Сексуальная", "Красивенькая без макияжа". Ани Лорак в одной рубашке показала селфи из гардеробной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
Королева спела с матерью в торговом центре Флориды песню о шубе из Чебурашки. Видео
Королева спела с матерью в торговом центре Флориды песню о шубе из Чебурашки. Видео
  "На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
"На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
"Очень уютно". Подольская показала интерьер их с Пресняковым дома
"Очень уютно". Подольская показала интерьер их с Пресняковым дома
Бабкин улетел в Австрию на операцию
Бабкин улетел в Австрию на операцию
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS