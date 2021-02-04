Зеленский о пожаре в инфекционной больнице Запорожья: Государство будет исправлять ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя масштабный пожар в областной инфекционной больнице Запорожья, заявил, что государство предпримет усилия, чтобы предотвратить такие происшествия в будущем. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба главы государства.
Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял своих близких и родных.
"Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодой врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем", – подчеркнул глава государства.
В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.
В связи с пожаром уже открыто производство. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что трое из четырех погибших находились на аппарате ИВЛ, а четвертая жертва – 26-летний анестезиолог.
В Запорожье срочно отправился министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
5 февраля в Запорожской области объявлен днем траура.