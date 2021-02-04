Семьям погибших при пожаре в больнице Запорожья выделят по 50 тыс. грн – глава ОГА

Семьям погибших в результате пожара в инфекционной больнице Запорожья выплатят по 50 тыс. грн. Об этом 4 февраля сообщил в эфире телеканала "Украина 24" председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Приняли решение о выделении по 50 тыс. грн семьям погибших, а также будем выделять помощь пострадавшим", – заявил Старух.
По словам председателя облгосадминистрации, некоторые пострадавшие в результате пожара находятся в тяжелом состоянии.
В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.
Одной из возможных причин пожара рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких.
В связи с пожаром уже открыто уголовное производство. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что трое из четырех погибших находились на аппарате ИВЛ, а четвертая жертва – 26-летняя анестезиолог.
5 февраля в Запорожской области объявлен днем траура.