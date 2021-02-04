Семьям погибших при пожаре в больнице Запорожья выделят по 50 тыс. грн – глава ОГА

В результате пожара в инфекционной больнице Запорожья умерли четыре человека. Председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух заявил, что семьям погибших выделят по 50 тыс. грн, также будут помогать пострадавшим.

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook

Семьям погибших в результате пожара в инфекционной больнице Запорожья выплатят по 50 тыс. грн. Об этом 4 февраля сообщил в эфире телеканала "Украина 24" председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Приняли решение о выделении по 50 тыс. грн семьям погибших, а также будем выделять помощь пострадавшим", – заявил Старух.

По словам председателя облгосадминистрации, некоторые пострадавшие в результате пожара находятся в тяжелом состоянии.

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.

Одной из возможных причин пожара рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких.