"Не конечная дата". Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до 30 апреля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в стране будет продолжаться "в той или иной форме".

Карантин в Украине продлят до 30 апреля, но, скорее всего, он будет действовать и после этой даты. Об этом 4 февраля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи Европейской бизнес-ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины", трансляция которой ведется на странице в Facebook.

"Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это, скорее всего, не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего, он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным", – заявил он.

По его словам, Украина все еще находится на этапе борьбы с коронавирусом.

Накануне Шмыгаль заявлял, что Украина может вернуться к адаптивному карантину в ближайшие дни.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Сейчас в стране снова начали действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го.