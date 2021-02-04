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"Не конечная дата". Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до 30 апреля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в стране будет продолжаться "в той или иной форме".

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Шмыгаль: Карантин будет продолжаться в той или иной форме
Шмыгаль: Карантин будет продолжаться в той или иной форме
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Twitter

Карантин в Украине продлят до 30 апреля, но, скорее всего, он будет действовать и после этой даты. Об этом 4 февраля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи Европейской бизнес-ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины", трансляция которой ведется на странице в Facebook.

"Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это, скорее всего, не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего, он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным", – заявил он.

По его словам, Украина все еще находится на этапе борьбы с коронавирусом.

https://www.facebook.com/EBA.Ukraine/videos/205123541347610/

Накануне Шмыгаль заявлял, что Украина может вернуться к адаптивному карантину в ближайшие дни.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Сейчас в стране снова начали действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го.

До "карантина зимних каникул" в Украине действовал адаптивный карантин. Региональные власти могли ослаблять ограничительные меры. Тогда действовали ограничения "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" зон.

В "зеленой" зоне действовали обычные нормы поведения и социальной дистанции в условиях пандемии. "Желтая" зона была буферной; в ней ограничивали посещение учреждений соцзащиты, где находятся люди старшего возраста. В "оранжевой" зоне запрещали деятельность учреждений гостеприимства, кроме гостиниц, работу развлекательных центров и заведений общественного питания в ночное время, фитнес-центров, спортзалов, учреждений культуры, детских оздоровительных лагерей, отменяли плановую госпитализацию; число участников массовых мероприятий не должно было превышать 100.

"Красная" зона подразумевала остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

По состоянию на 4 февраля в Украине COVID-19 подтвердили более 1,23 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 5082 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране от COVID-19 скончалось 23 229 пациента, а выздоровело 1,06 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, эпидемия, бизнес, карантин, каникулы, Всемирная организация здравоохранения, ограничения, инфекция, премьер-министр, Денис Шмыгаль, коронавирус
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