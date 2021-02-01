В Израиле продлили карантин до 5 февраля

Правительство Израиля 1 февраля приняло решение о продлении карантина на пять дней, до 5 февраля.

В Израиле с начала пандемии инфицированы 643,4 тыс. человек Фото: EPA

Правительство Израиля поддержало продление тотального карантина до 5 февраля. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны в своем Telegram-канале.

“Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал сегодня правительство для обсуждения продления карантина, в ходе которого правительство одобрило продление действующего тотального карантина в соответствии с существующими подробными правилами дополнительно на пять дней, до 7.00 [8.00 по киевскому времени] 5 февраля”, – говорится в сообщении.

Правительство 3 февраля соберется для обсуждения необходимости дальнейшего продления карантина.

Третий по счету общенациональный карантин в Израиле ввели 8 января. Его срок истекал 31 января

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Израиле с начала пандемии инфицированы 643,4 тыс. человек, 572,1 тыс. выздоровели, 4796 умерли.

В Израиле 19 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

24 января 2021 года в Израиле сообщили, что начали вакцинацию подростков.

В Израиле первую дозу вакцины от коронавируса получили более чем 3 млн граждан из общего населения в 9,3 млн.