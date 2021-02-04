В Украине за сутки более 5 тыс. новых случаев COVID-19

С начала пандемии в Украине подтвердили 1,23 млн случаев COVID-19, выздоровело 1,06 млн пациентов, умерло – 23 229.

За последние сутки в Украине госпитализировали 1893 человека Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки, 3 февраля, подтвердили 5082 случая коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Среди тех, кто получил положительные результаты тестов на коронавирус, – 258 детей и 220 медработников.

За последние сутки в Украине госпитализировали 1893 человека, выздоровело 9933 человека, умерло 140 пациентов с COVID-19.

Тестирований 3 февраля провели 42 112 (методом ПЦР – 25 076, методом ИФА – 17 036).

С начала пандемии в стране подтвердили 1,23 млн случаев COVID-19, выздоровело 1,06 млн пациентов, умерло – 23 229.