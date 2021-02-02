В Турции учителя попали в приоритетную группу вакцинации против коронавируса

В Турции планируют постепенно открывать школы для очного обучения, сообщил министр образования страны Зия Селчук.

Селчук: Наши учителя попали в приоритетную группу по применению вакцины от COVID-19 Фото: Ziya Selçuk / Facebook

В Турции учителя попали в приоритетную группу вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 2 февраля рассказал министр образования страны Зия Селчук, сообщила пресс-служба министерства.

"Наши учителя попали в приоритетную группу по применению вакцины от COVID-19. Для ускорения процесса запланирована вакцинация наших учителей, которые начинают очное обучение в феврале", – сказал министр.

В целом в стране планируют постепенно открывать школы для очного обучения. С 15 февраля откроют школы в сельской местности, где уровень распространения инфекции невысокий, а с 1 марта начнут обучение ученики восьмых и 12-х классов, которые готовятся к экзаменам.

С 15 февраля также начнут работу дошкольные учреждения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Как сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, в Турции коронавирус подтвердили у 2,49 млн человек, 26,1 тыс. человек умерли, 2,37 млн выздоровели.