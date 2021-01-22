ГОРДОН
 
 
МИР

Вакцина CoronaVac от COVID-19 эффективна против "британского" штамма коронавируса – глава правления Sinovac Biotech

Препарат против коронавируса производства Sinovac Biotech, который закупила Украина, показал свою эффективность против "британского" штамма COVID-19, сообщил глава правления китайской компании Инь Вэйдун.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Китайские ученые изучают эффективность вакцины CoronaVac от штамма COVID-19 501.V2, выявленного в ЮАР
Китайские ученые изучают эффективность вакцины CoronaVac от штамма COVID-19 – 501.V2, выявленного в ЮАР
Фото: EPA

Китайские ученые выявили, что сыворотка добровольцев, получивших вакцину CoronaVac производства компании Sinovac Biotech, может нейтрализовать штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный в Великобритании. Об этом заявил глава правления и главный исполнительный директор Sinovac Biotech Инь Вэйдун, пишет агентство "Синьхуа".    

Инь Вэйдун сообщил, что компания вместе с учеными Академии медицинских наук Китая также изучают эффективность препарата от штамма COVID-19 – 501.V2, выявленного в ЮАР.

Вакцина CoronaVac в третьей фазе клинических исследований в Турции (91,25%), Индонезии (65,3%) и Бразилии (77,96% – при легких случаях) продемонстрировала разные показатели эффективности против коронавируса. Глава правления Sinovac Biotech считает, что это "абсолютно нормально". По его словам, клинические испытания зависят от множества факторов. К примеру, все участники третьей фазы клинических испытаний в Бразилии были медиками, работающими в условиях высокого риска и которые подвергались многократным атакам со стороны вируса SARS-CoV-2. При этом общий показатель эффективности препарата составил 50,38%, подчеркнул Инь Вэйдун.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 15 января, в мире 64 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 173 компании.

Препарат Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 °С до +8 °С. Ее экстренное использование одобрила Бразилия, Турция, Индонезия.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. 1,9 млн доз вакцины ведомство планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. В 2022 году "Лекхим" планирует начать производство вакцины от Sinovac в Харькове. Зарегистрировать препарат в Украине "Лекхим" планирует до 5 февраля.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, препарат CoronaVac, имея общий показатель эффективности 50,38%, преодолевает этот порог.

В компании "Лекхим" заявляли, что стоимость одной дозы вакцины CoronaVac, которую она закупит у Sinovac Biotech, составит 504 грн. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предполагал, что вакцинация этим препаратом в платной клинике может составлять 700–750 грн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В мире COVID-19 подтвердили почти у 97,5 млн человек.

О выявлении нового типа коронавируса 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Новый "британский" штамм коронавируса распространяется быстрее и более заразен, чем SARS-CoV-2, заявляли в ВОЗ. На 20 января 2021 года вирус VOC 202012/01 обнаружили в 60 странах мира.

Теги: Турция, Китай, Великобритания, Индонезия, здоровье, ВОЗ, Бразилия, вакцинация, ученые, исследование, вирус, Всемирная организация здравоохранения, Минздрав, инфекция, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, Мэтт Хэнкок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мы реально строили космос". Балан снялся в клипе в образе Маленького принца, а его экс-подопечная из "Голоса країни" стала цветком. Видео
  "Мы реально строили космос". Балан снялся в клипе в образе Маленького принца, а его экс-подопечная из "Голоса країни" стала цветком. Видео
"Хочу быть принцессой Украины". Чичваркин показал дочь в вышиванке
"Хочу быть принцессой Украины". Чичваркин показал дочь в вышиванке
Dantes показал свою "самую сексуальную фотографию"
Dantes показал свою "самую сексуальную фотографию"
Экс-помощник Алибасова озвучил его гонорары за участие в телешоу
Экс-помощник Алибасова озвучил его гонорары за участие в телешоу
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
  "Пригласил к себе домой чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
  "Пригласил к себе домой – чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
  Цимбалюк рассказал о будущей свадьбе
  Цимбалюк рассказал о будущей свадьбе
"Братик, с днем рождения!". Лидер The Hardkiss Санина опубликовала поздравление
"Братик, с днем рождения!". Лидер The Hardkiss Санина опубликовала поздравление
Квинта показал небритого Винника
Квинта показал небритого Винника
"Немного запустил себя". Козловский показал полуголое располневшее тело
"Немного запустил себя". Козловский показал полуголое располневшее тело
Умерла звезда сериала "Вавилон 5" Фурлан
Умерла звезда сериала "Вавилон 5" Фурлан
  "Теперь Остапчуков стало больше. Это приятно". Известный ведущий рассказал о своей семье
  "Теперь Остапчуков стало больше. Это приятно". Известный ведущий рассказал о своей семье
"Для меня это идеальный отдых". Димопулос в купальнике рассказала, чем занимается на Мальдивах
"Для меня это идеальный отдых". Димопулос в купальнике рассказала, чем занимается на Мальдивах
Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве при свечах. Фото
Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве при свечах. Фото
"Массовку пригнали", "Показуха". В сети обсуждают день рождения Волочковой
"Массовку пригнали", "Показуха". В сети обсуждают день рождения Волочковой
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS