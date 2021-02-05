На оккупированном Донбассе может начаться эпидемия кори – ЮНИСЕФ

На оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей из-за падения уровня плановой вакцинации детей через несколько лет может начаться эпидемия острой вирусной инфекции. Об этом заявили в представительстве ЮНИСЕФ в Украине.

Из-за снижения уровня плановой вакцинации детей на оккупированном Россией Донбассе через несколько лет может начаться эпидемия кори. Об этом 4 февраля на конференции "Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на востоке Украины" сказала глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер, пишет "Укринформ".

"Мы наблюдали невероятное падение рутинной вакцинации, что определенным образом является тревожным звонком и грозит возможными местными эпидемиями, скажем, кори, через год или два", – отметила она.

По ее словам, эта ситуация спровоцирована военными действиями, которые привели к уничтожению лечебных учреждений.

ЮНИСЕФ продолжит настаивать на важности плановой вакцинации детей, заявила Сильвандер.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.