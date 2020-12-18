Дети из Украины смогут поговорить по телефону со святым Николаем – ЮНИСЕФ

Представительство ЮНИСЕФ в Украине подготовило мероприятие ко Дню святого Николая. В день праздника дети смогут позвонить святому по телефону.

Украинские дети смогут позвонить 19 декабря по телефону святому Николаю и поговорить с ним, сообщило представительство детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине в Facebook 17 декабря.

"С приближением праздников всем хочется чуда, особенно в сложные времена пандемии COVID-19. Но больше всего этого хотят дети. И чудо произойдет – 19 декабря ребята могут позвонить по телефону и поговорить со святым Николаем", – анонсировал фонд мероприятие.

Целая команда Николаев будет ждать детских звонков на бесплатный номер 0 800 300 419 в субботу с 12.00 до 17.00, уточнил ЮНИСЕФ.

"Все Николаи прошли подготовку под руководством детского психолога Светланы Ройз и готовы подарить детям праздничное и сказочное настроение", – пообещали в представительстве.

День святого Николая христиане восточного обряда отмечают 19 декабря. Детям в этот день дарят подарки. По традиции святой на протяжении года записывает в волшебную книгу поступки каждого ребенка, а в ночь с 18-го на 19 декабря приходит с подарками к послушным детям.

В этом году в Киеве в День святого Николая откроют главную елку страны на Софийской площади, а ученики четырех украинских музыкальных школ-интернатов выступят с концертом "Зимові дива".