  В День святого Николая на Софийской площади в Киеве состоится концерт классической музыки

Трансляцию праздничного концерта с участием учеников четырех украинских музыкальных школ-интернатов, который состоится в Киеве в День святого Николая, можно будет посмотреть онлайн на YouTube-канале организаторов мероприятия.

Концерт с участием детей-музыкантов состоится 19 декабря на Софийской площади Фото: Відкрита музика міста / Facebook

19 декабря в День святого Николая ученики четырех украинских музыкальных школ-интернатов выступят в центре Киева на Софийской площади с концертом "Зимові дива". Об этом сообщается на YouTube-канале организаторов концерта – благотворительного фонда "Відкрита музика міста".

Начало концерта запланировано на 19.00. Трансляция выступления артистов будет проходить на YouTube-канале фонда.

ВИДЕО

Видео: Open Music Foundation / YouTube

Во время выступления артисты в том числе исполнят произведения композиторов Франца Шуберта, Антонио Вивальди, Генрика Венявского и Николая Леонтовича.