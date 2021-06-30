Боевики на Донбассе используют просроченные боеприпасы, снятые с вооружения в России – штаб ООС

Боеприпасы поставляются боевикам, у которых есть на вооружении орудия 2Б16 "Нона-СВК" российского производства Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"Боеприпасы поставляются РФ для незаконных вооруженных формирований, имеющих на вооружении орудия 2Б16 "Нона-СВК" российского производства, с целью их утилизации. Стоит отметить, что 2Б16 "Нона-СВК" на вооружении Вооруженных сил Украины нет", – отметили в штабе.

В посте опубликовали фрагменты снарядов.

"Использование вооруженными формированиями РФ запрещенного вооружения вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку это несет прямую угрозу жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил и мирного населения", – подчеркнули украинские военные.

2Б16 "Нона-К" – советское буксируемое артиллерийское орудие. Было разработано с учетом опыта боевых действий СССР в Афганистане. В 1986 году было принято на вооружение. 2Б16 является буксируемым вариантом орудия, оно заключает в себе возможности пушки, гаубицы и миномета.