Боевики на Донбассе используют просроченные боеприпасы, снятые с вооружения в России – штаб ООС

"Боеприпасы поставляются РФ для незаконных вооруженных формирований, имеющих на вооружении орудия 2Б16 "Нона-СВК" российского производства, с целью их утилизации. Стоит отметить, что 2Б16 "Нона-СВК" на вооружении Вооруженных сил Украины нет", – отметили в штабе.
В посте опубликовали фрагменты снарядов.
"Использование вооруженными формированиями РФ запрещенного вооружения вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку это несет прямую угрозу жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил и мирного населения", – подчеркнули украинские военные.
2Б16 "Нона-К" – советское буксируемое артиллерийское орудие. Было разработано с учетом опыта боевых действий СССР в Афганистане. В 1986 году было принято на вооружение. 2Б16 является буксируемым вариантом орудия, оно заключает в себе возможности пушки, гаубицы и миномета.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.