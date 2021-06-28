27 июня боевики на Донбассе четыре раза нарушили перемирие, утром 28 июня стрельбы не было – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается семь лет Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"27 июня зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. [...] В результате вражеского обстрела один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики в воскресенье открывали огонь в районе населенных пунктов Шумы (из минометов калибра 82 мм и 120 мм), Старогнатовка (из автоматических станковых гранатометов) и Водяное в Приазовье (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия).

"На севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен", – рассказали в пресс-центре.

28 июня по состоянию на 7.00 огневой активности боевиков не зафиксировано, отметили в штабе ООС.