27 июня боевики на Донбассе четыре раза нарушили перемирие, утром 28 июня стрельбы не было – штаб ООС

"27 июня зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. [...] В результате вражеского обстрела один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
По данным штаба ООС, боевики в воскресенье открывали огонь в районе населенных пунктов Шумы (из минометов калибра 82 мм и 120 мм), Старогнатовка (из автоматических станковых гранатометов) и Водяное в Приазовье (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия).
"На севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен", – рассказали в пресс-центре.
28 июня по состоянию на 7.00 огневой активности боевиков не зафиксировано, отметили в штабе ООС.
26 июня боевики нарушили перемирие 15 раз, сообщал штаб ООС.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.