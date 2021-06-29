28 июня боевики на Донбассе два раза нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

28 июня зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. [...] Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – тяжелое", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики стреляли в районе населенных пунктов Водяное в Приазовье (из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия) и Новотошковское (из стрелкового оружия).

"По состоянию на 7.00 29 июня со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, возле Невельского враг вел огонь из минометов 120-го калибра", – рассказали в пресс-центре.