На Донбассе из-за взрывоопасных предметов гибнет больше мирных жителей, чем от стрельбы – миссия ОБСЕ

В отчете говорится о 23 погибших мирных гражданах за этот период, 74 раненых.

"Взрывоопасные объекты в этот период в два раза чаще становились причиной потерь среди мирного населения, чем артобстрелы и огонь из стрелкового вооружения, вместе взятые. Это в том числе связано с принятием дополнительных мер по обеспечению режима тишины в июле 2020 года. Количество обстрелов тогда резко уменьшилось, и количество их жертв тоже. А вот мины продолжали убивать и калечить людей", – сказала замглавы СММ Антье Граве.

По официальным данным, "минами усеяно около 7 тыс. км² территорий на Донбассе, наблюдатели от ОБСЕ зафиксировали по обе стороны линии соприкосновения по меньшей мере 34 тыс. мин, среди которых есть противопехотные, запрещенные международными договоренностями.

Телеканал отмечает, что для полной очистки территории Донецкой и Луганской областей от взрывоопасных предметов уйдет около 40 лет.