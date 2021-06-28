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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более 400 украинцев находятся в российских концлагерях и пыточных на территории ОРДЛО – Денисова

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Денисова: Наши соотечественники в ОРДЛО вынуждены выживать по законам природного отбора государства-агрессора
Денисова: Наши соотечественники в ОРДЛО вынуждены выживать по законам природного отбора государства-агрессора
Фото: Людмила Денісова / Facebook

В местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сказала на заседании Верховной Рады 28 июня, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"К сожалению, государство не может гарантировать соблюдение конституционных прав и свобод на оккупированных территориях. Наши соотечественники вынуждены выживать по законам природного отбора государства-агрессора, который искореняет не только украинское, но и человеческое достоинство. 405 граждан Украины, среди которых 44 военнослужащих и 30 женщин, находятся в концлагерях и застенках Российской Федерации на оккупированных территориях. Мы знаем имя каждого", – сказала Денисова.

Контекст:

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.

В Службе безопасности Украины в ответ на запрос "Радіо Свобода" в начале марта 2021 года сообщали, что 268 человек считаются незаконно лишенными свободы на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Денисова в конце апреля сообщила, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживают 280 граждан Украины.

В мае боевики "ЛДНР" передали свои списки на обмен удерживаемыми лицами.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович 10 июня сообщил, что в списке на ближайший обмен находится 90 человек, это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, попавшие в плен при выполнении боевых задач.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Людмила Денисова, боевики, плен, концлагерь, украинцы, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
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