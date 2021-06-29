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Бацман о Путине и ЕС: Если вы сажаете за стол переговоров хищника, вы должны быть готовы, что он откусит вам руку или голову

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Алеся Бацман: У Украины этот хищник откусил уже Крым и практически проглотил часть Донбасса. Как Европа этого не понимает? Как можно быть такой недальновидной?
Алеся Бацман: У Украины этот хищник откусил уже Крым и практически проглотил часть Донбасса. Как Европа этого не понимает? Как можно быть такой недальновидной?
Скриншот: Україна 24 / YouTube

Президент России Владимир Путин не предпринял никаких шагов, чтобы исправить ситуацию, из-за которой против РФ введены санкции, заявила в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман, комментируя предложение ряда стран Евросоюза пригласить Путина на саммит Европейского союза.

Журналистка подчеркнула, что Россия коррумпирует ушедших из большой политики европейцев, предлагая им денежные должности в своих структурах.

"Давайте вспомним, какие за последнее время интересные и яркие трудоустройства произошли в мире. Для европейских политических пенсионеров Россия открыла просто супервозможности. Например, бывшая министр иностранных дел Австрии [Карин Кнайсль], с которой, кстати, Владимир Путин танцевал у нее на свадьбе. Не зря танцевал. Видимо, танец понравился обоим участникам, потому что она вошла в наблюдательный совет какой-то нефте- или газовой компании. Это сейчас не имеет значения какой. Российской, государственной. (Кнайсль 1 июня 2021 года вошла в совет директоров "Роснефти". – "ГОРДОН"). Мы видим бывшего премьер-министра Франции [Франсуа] Фийона, который также, выйдя на политическую пенсию, вошел в какой-то совет директоров, опять же, российской государственной энергетической компании (Фийона выдвинули в совет директоров российской "Зарубежнефти". – "ГОРДОН"). Мы можем тут же вспомнить уже притчу во языцех – бывшего канцлера Германии [Герхарда] Шредера, который, не стесняясь, несет знамя русского энергетического газового и нефтемира. И по-моему, весьма доволен этим", – перечислила Бацман.

Она подчеркнула, что действующего канцлера Германии все это не касается.

"Я сейчас ни в коем случае не хочу бросить камень в огород Ангелы Меркель или намекать сейчас своими словами на что-то в ее сторону. Потому что, несмотря на то, что она осенью должна уже уйти с поста канцлера, я даже мысли такой не могу допустить, что ее Владимир Путин прельстил какими-то финансовыми, денежными преференциями. Что вот так тупо это может быть. Она, в моем понимании, намного умнее, тоньше, и в конце концов, она все-таки хочет войти в историю. И она уже вошла в историю как лидер независимой страны, одной из самых главных по финансовой мощи, главной страны Евросоюза. Я думаю, что она ни в коем случае не захочет в финале просто испортить себе некролог", – убеждена журналистка.

При этом многих людей на Западе Россия успешно подкупает, и в Европе эти деньги принимают, закрывая глаза на их происхождение, добавила она.

"У России есть огромные финансовые рычаги, коррупционные деньги, которые рекой льются в карманы разного уровня европейских и западных чиновников – вплоть до самого высокого. И практика показывает, что они не стесняются брать эти деньги, что руки и карманы от этих денег у них не горят, не прожигают им. Хотя эти деньги обильно политы кровью украинцев, которые защищали свою землю от россиян, которые пришли сюда с оружием и семь лет ведут против нас войну. Эти деньги политы кровью тех, кто был сбит в небе над Донбассом в малайзийском Boeing. Нидерланды жестко выступили против того, чтобы Россию возвращать за стол с другими лидерами Евросоюза, потому что они понимают: суд в Гааге продолжается и придется отвечать и за сбитый Boeing, и за те сотни людей, которые там погибли, сгорев заживо", –  заявила Бацман.

Главред считает, что пока никаких предпосылок восстанавливать отношения с Путиным у Евросоюза нет, так как он не изменил свое поведение.

"Когда на прошлой неделе этот "звездопад", эти предложения начались, я была раздавлена. Скажите: а что такого произошло, что сделала Россия для того, чтобы ее вновь посадили за стол переговоров, а это значит, разморозили процесс? Дипломатия step by step отвоевывает то, что она хочет, поэтому если такой диалог начнется, он приведет к чему-то позитивному для России. В январе 2014 года Владимир Путин последний раз участвовал в заседании Европейского союза. После этого Россию исключили. Потому что были Крым и Донбасс. Именно из-за Украины. Потому что это был залог того пакета санкций, которые наступили. И чтобы возвращать Путина за стол переговоров, вновь жать ему руку на такого уровня собрании, Россия должна сделать шаги, которые докажут и покажут, что она отступает. А что она такого сделала? Она Украине Крым вернула? Она, может быть, убрала своих людей и свою технику с Донбасса? Мы, может быть, уже вышли на наши законные настоящие границы и полностью контролируем Донбасс?" – возмутилась журналистка.

Вся эта ситуация в первую очередь задевает Украину, а больше всех противостояли планам пригласить Путина на саммит ЕС те страны, которые на себе испытали, что такое Советский Союз и его правопреемница Россия, добавила она.

"Польша и страны Балтии, которые столько лет были вынужденно под гнетом Советского Союза, – они знают, что это такое, когда тебя заставляют делать то, что ты не хочешь. Они очень хотели вернуться к себе домой – и они вернулись. Они очень хорошо понимают, что такое быть соседями с Россией и находиться близко к ней. Ведь если ты сажаешь за стол переговоров зверя, хищника, то ты должен быть готов, что этот хищник в какой-то момент откусит или руку, или голову. Ведь у Украины этот хищник, который просто территориально находится рядом с ней, откусил уже Крым и практически проглотил часть Донбасса. Как Европа этого не понимает? Как можно быть такой недальновидной? Путин не остановится, он разговаривает с точки зрения силы, он понимает язык силы, он не понимает заигрываний, заискиваний, он понимает, что если он платит – то он эту девушку и танцует. И я сейчас даже не об экс-министре иностранных дел Австрии, которой он заплатил должностью", – сказала Бацман.

Итоговое решение ЕС по этому вопросу было правильным, но оно стоило участникам много сил и не должно быть пересмотрено, пока Россия не изменится, считает она.

"Я очень рада в итоге финальной резолюции, я знаю, какими боями, каким потом она далась участникам, как отвоевывали наши симпатики-страны то, чтобы Россия не вернулась за стол переговоров. И я надеюсь, что этого не произойдет до тех пор, пока не будет сделаны шаги, из-за которых Россию санкционировали", – подытожила главред издания "ГОРДОН".

Контекст:

Саммиты Россия – ЕС прекратились после оккупации Крыма в 2014 году.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.

23 июня 2021 года СМИ сообщили о желании Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Путина на саммит лидеров стран ЕС.

На следующий день Меркель заявила, что Евросоюз "должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом". Заявление Меркель поддержали Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Кремль позитивно отнесся к инициативе Меркель о возобновлении диалога.

Однако практически половина стран – членов ЕС выразили резкое неодобрение этой идеи. МИД Украины вызвал послов Германии и Франции из-за этой инициативы.

На заседании, во время которого рассматривался вопрос приглашения Путина, на сторону Украины, выступавшей против, стал почти весь Евросоюз, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По данным европейских СМИ противниками приглашения Путина на саммит, в частности, были премьер-министр Швеции Стефан Левен, представители Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Среди тех, кто был против упоминали и премьера Нидерландов Марка Рютте. Сторонниками участия Путина в саммите были, помимо Германии, также представители Франции, Дании, Италии, Австрии и Болгарии.

Саммит Евросоюза проходил в Брюсселе 24–25 июня.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель, Крым, санкции, Австрия, Кремль, саммит ЕС, переговоры, аннексия, страны Балтии, Герхард Шредер, Алеся Бацман, саммит, Европа, война в Украине, Евросоюз, война на Донбассе, Франсуа Фийон, подкуп, Карин Кнайсль
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