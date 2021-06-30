Меркель настаивает на организации саммита ЕС – Россия

По мнению Меркель, Евросоюз уже сделал первый шаг к возобновлению саммитов ЕС – Россия Фото: EPA

На прошедшем саммите ЕС инициатива Меркель не нашла поддержки других членов Евросоюза из-за опасений ряда участников по поводу невозможности достижения единой позиции 27 глав государств и правительств, заявила канцлер.

По ее мнению, эти опасения излишни и ЕС уже сделал первый шаг к возобновлению саммитов: начал изучать возможные форматы прямого диалога и определяет его темы.

По словам Меркель, на европейско-российском саммите необходимо четко заявить президенту РФ Владимиру Путину, где имеются проблемы в отношениях с Москвой. Кроме того, необходимо обсудить международные конфликты, отметила она.