Меркель о желании наладить диалог с Путиным: Даже во время холодной войны люди разговаривали друг с другом

Меркель признала, что отношения ЕС и России "не очень хорошие" Фото: ЕРА

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила во время общения с журналистами 28 июня, пишет агентство Reuters.

Меркель отметила, что такие вопросы нужно "не только обсуждать между собой", но и задавать их Путину.

Она признала, что отношения ЕС и России "не очень хорошие". Но "даже во время холодной войны люди разговаривали друг с другом", добавила Меркель. Канцлер Германии считает, что молчание не способствует решению проблем.