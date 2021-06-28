Меркель о желании наладить диалог с Путиным: Даже во время холодной войны люди разговаривали друг с другом

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила во время общения с журналистами 28 июня, пишет агентство Reuters.
Меркель отметила, что такие вопросы нужно "не только обсуждать между собой", но и задавать их Путину.
Она признала, что отношения ЕС и России "не очень хорошие". Но "даже во время холодной войны люди разговаривали друг с другом", добавила Меркель. Канцлер Германии считает, что молчание не способствует решению проблем.
Саммиты Россия – ЕС прекратились после оккупации Крыма в 2014 году.
В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.
24–25 июня 2021 года в Брюсселе проходил саммит лидеров ЕС. За день до его начала, 23 июня СМИ сообщили о желании Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Путина на саммит лидеров стран ЕС.
На следующий день Меркель заявила, что Евросоюз "должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом". Заявление Меркель поддержали Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.
Кремль позитивно отнесся к инициативе Меркель о возобновлении диалога.
Однако практически половина стран – членов ЕС выразили резкое неодобрение этой идеи. МИД Украины вызвал послов Германии и Франции из-за этой инициативы.