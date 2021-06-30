Путин сообщил, каким препаратом привился от коронавируса

Об этом он сказал, отвечая на вопросы во время прямой линии, трансляцию ведет РБК.

По словам Путина, в то время, когда он получал прививку, в РФ доступны были два препарата: "ЭпиВакКорона", разработанный центром вирусологии "Вектор", и "Спутник V", который разработал исследовательский центр имени Гамалеи.

Глава Кремля сказал, что он вакцинировался "в феврале, что ли", но его спикер Дмитрий Песков говорил, что это произошло 23 марта. О получении второй дозы Путин объявлял 14 апреля.

Путин после рассуждений о выборе препарата сказал: "Я принял для себя решение привиться "Вектором", ой, "Спутником V".

Также он ответил, почему процедура была непубличной.

"По поводу видео.. я не думаю, что это так уж и важно. А если бы не в руку делали, а в другое место, тоже надо было бы показать?.. Думаю, что граждане страны понимают: если я сказал, что сделал прививку, то, значит, сделал. На таком уровне не занимаются мелким жульничеством", – заверил глава Кремля.