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Путин сообщил, каким препаратом привился от коронавируса

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Путин оговорился, называя препарат, которым вакцинировался
Путин оговорился, называя препарат, которым вакцинировался
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин заявил 30 июня, что его просили не раскрывать название препарата, которым ему делали прививку от коронавирусной инфекции.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы во время прямой линии, трансляцию ведет РБК

По словам Путина, в то время, когда он получал прививку, в РФ доступны были два препарата: "ЭпиВакКорона", разработанный центром вирусологии "Вектор", и "Спутник V", который разработал исследовательский центр имени Гамалеи.

Глава Кремля сказал, что он вакцинировался "в феврале, что ли", но его спикер Дмитрий Песков говорил, что это произошло 23 марта. О получении второй дозы Путин объявлял 14 апреля.

Путин после рассуждений о выборе препарата сказал: "Я принял для себя решение привиться "Вектором", ой, "Спутником V".

Также он ответил, почему процедура была непубличной.

"По поводу видео.. я не думаю, что это так уж и важно. А если бы не в руку делали, а в другое место, тоже надо было бы показать?.. Думаю, что граждане страны понимают: если я сказал, что сделал прививку, то, значит, сделал. На таком уровне не занимаются мелким жульничеством", – заверил глава Кремля.

Контекст:

11 августа 2020 года Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". 27 августа президент РФ сказал, что одна из его дочерей уже сделала две прививки этой вакциной и чувствует себя нормально.

При этом сам российский президент не прививался – как глава государства он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял Песков. 27 декабря Песков заявил, что Путин все же будет прививаться и расскажет об этом "в обозримой перспективе".

Путин утверждал, что вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки, но она подверглась критике в научном сообществе, так как была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, вакцинация, вакцина, коронавирус, прививки, Спутник V
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