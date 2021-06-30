Путин считает, что даже потопи РФ британский Defender в Черном море, речи о третьей мировой бы не шло

"Это, конечно, провокация совершенно очевидная. Она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что британец зашел в наши территориальные воды днем, а еще утром в 7.30 с одного из военных аэродромов НАТО в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолет", – сказал он.

Путин считает, что британский эсминец находился возле оккупированного Крыма в военных целях и с помощью американского самолета смотрел, "что где у наc включается".

"Они там что-то не признают? Ну хорошо, не признавайте дальше... Даже если бы мы потопили бы этот корабль, трудно представить, чтобы мир стал бы на грани третьей мировой. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны", – заявил российский президент.