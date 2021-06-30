Путин считает, что даже потопи РФ британский Defender в Черном море, речи о третьей мировой бы не шло

"Это, конечно, провокация совершенно очевидная. Она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что британец зашел в наши территориальные воды днем, а еще утром в 7.30 с одного из военных аэродромов НАТО в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолет", – сказал он.
Путин считает, что британский эсминец находился возле оккупированного Крыма в военных целях и с помощью американского самолета смотрел, "что где у наc включается".
"Они там что-то не признают? Ну хорошо, не признавайте дальше... Даже если бы мы потопили бы этот корабль, трудно представить, чтобы мир стал бы на грани третьей мировой. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны", – заявил российский президент.
Британский эсминец HMS Defender D36 23 июня шел из Одессы, когда минобороны России заявило, что он "нарушил границу" России в районе оккупированного Крыма. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец якобы покинул "территориальное море" России.
В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. Великобритания отметила, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.
Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. "По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: "Мы откроем огонь, если вы не измените курс". Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости", – сообщил журналист.
Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в "российские территориальные воды" близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отметила LIGA.net.
В Кремле назвали маршрут британского эсминца "подготовленной провокацией", а в МИД РФ пригрозили "бомбить" корабли, которые зайдут на оккупированную РФ часть акватории Черного моря.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту Соединенного Королевства не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма, а премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что это украинские территориальные воды и было правильно использовать их.
27 июня BBC опубликовал ряд документов минобороны Великобритании, касающихся ситуации с эсминцем. Они подтверждали, что проход Defender вблизи оккупированного Крыма был продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украины.