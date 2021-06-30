Россия на фоне Sea Breeze вывела в Черное море на учения подводную лодку и авиацию

В частности, в море вышла российская дизельная подводная лодка "Колпино", способная применять крылатые ракеты "Калибр". Параллельно учения проводят вертолеты Ка-27ПС и Ка-27ПЛ совместно с патрульным кораблем "Павел Державин".
Подводная лодка проводит учения на одном из морских полигонов в акватории Черного моря. Она уже отработала экстренное и обычное погружение на различную глубину.
Сейчас "Колпино" готовится к глубоководному погружению с проведением элемента "покладка на грунт" – это маневр, когда субмарина для скрытности погружается на дно.
Днем ранее в оккупированном Крыму российские военные проверили готовность дежурных сил ПВО на фоне стартовавших учений Sea Breeze.
Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года. Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и будут продолжаться до 10 июля.
В этом году в рамках учений в Черном море будет рекордное количество участников. Маневры станут самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
Учения состоят из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они будут проходить в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.
Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за "агрессивного характера" и "поощрений милитаристских настроений" Украины. Когда учения все же начались, российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze.