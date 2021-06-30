Россия на фоне Sea Breeze вывела в Черное море на учения подводную лодку и авиацию

Российская субмарина уже отработала экстренное и обычное погружение на различную глубину в акватории Черного моря Фото: function.mil.ru

В частности, в море вышла российская дизельная подводная лодка "Колпино", способная применять крылатые ракеты "Калибр". Параллельно учения проводят вертолеты Ка-27ПС и Ка-27ПЛ совместно с патрульным кораблем "Павел Державин".

Подводная лодка проводит учения на одном из морских полигонов в акватории Черного моря. Она уже отработала экстренное и обычное погружение на различную глубину.

Сейчас "Колпино" готовится к глубоководному погружению с проведением элемента "покладка на грунт" – это маневр, когда субмарина для скрытности погружается на дно.

Днем ранее в оккупированном Крыму российские военные проверили готовность дежурных сил ПВО на фоне стартовавших учений Sea Breeze.