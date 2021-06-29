Российские военные проверили готовность ПВО в Крыму на фоне учений Sea Breeze

В проверке задействовали порядка 20 самолетов и вертолетов, в том числе самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ми-8 и Ка-27.

К мероприятию подключили дивизионы комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" из состава объединения военно-воздушных сил и ПВО Южного военного округа РФ, добавили во флоте.

Авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности. Боевые расчеты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" произвели обнаружение и электронные пуски (без фактической стрельбы) по контрольным целям, указывается в сообщении.