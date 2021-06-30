Вертолеты, водолазы, морская пехота. Как проходят международные учения Sea Breeze в Украине. Фоторепортаж
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: Exercise Sea Breeze / Facebook
Фото: Exercise Sea Breeze / Facebook
Фото: Exercise Sea Breeze / Facebook
Фото: Exercise Sea Breeze / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: Exercise Sea Breeze / Facebook
Фото: Exercise Sea Breeze / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Многонациональные морские учения Sea Breeze 2021 в Черном море начались 28 июня
и будут продолжаться до 10 июля. Сегодня в Николаеве прошел медиадень авиационного компонента учений, сообщается
на странице ВМС ВСУ в Facebook. Военные авиаторы государств – участников и партнеров НАТО продемонстрировали журналистам образцы техники и элементы пилотажа. Пилоты штурмовых истребителей Су-27 и Су-25 в составе пар отработали тактические элементы с имитацией поражения наземных целей. Многоцелевые вертолеты-амфибии берегового базирования Ми-14 вместе с беспилотником Bayractar TB2 провели имитацию разведки. До того в рамках учений поделились друг с другом боевым опытом морские пехотинцы и водолазы. Активная фаза морских учений еще не началась, однако корабли 30 июня приступили к боевому развертыванию, сообщила "Думская"
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