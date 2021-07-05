Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон

"Сейчас мы закладываем основы новых проектов и инициатив для стратегического партнерства с США. Мы активно готовимся к моему визиту в Вашингтон, который должен быть содержательным, прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным", - сказал Зеленский.

Контекст:

Первый разговор Зеленского и Байдена состоялся 2 апреля. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, беседа длилась около 50 минут. В Белом доме заявили, что Байден "подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму". Также собеседники обсудили реформы в Украине и борьбу с пандемией коронавируса.

7 июня Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор. Глава Белого дома пригласил украинского президента посетить Вашингтон в июле. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что встреча состоится в конце месяца. Зеленский ожидает встречи в июле, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США.

Главной темой визита Зеленского в Вашингтон и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Зеленский "на высочайшем уровне "подготовлен к встрече с Байденом.