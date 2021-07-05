Зеленский назвал свою главную цель на посту президента Украины

"Главный национальный интерес – это мир на нашей земле, и это моя главная цель как президента Украины. Противодействие агрессору, обеспечение суверенитета, восстановление территориальной целостности Украины – наивысший приоритет нашей работы", – сказал Зеленский.

Он добавил, что аннексия Крыма Россией является "вызовом для всего демократического общества".

"Формирование сильного фронта страны – это задание каждого дипломата, это личное задание министра иностранных дел и мое задание тоже", – добавил Зеленский.