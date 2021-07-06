Президентский рейтинг возглавил Зеленский, антирейтинг – Порошенко – опрос

13,4% поддержали бы пятого президента Петра Порошенко, 12,5% – сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, 11,3% – лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко, 8,7% – главу партии "Сила и честь" Игоря Смешко, 5,5% – лидера партии "Наши" Евгения Мураева, 4,6% – экс-премьер-министра Владимира Гройсмана, 3,4% – лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Инфографика: ratinggroup.ua

Больше всего на предстоящих президентских выборах в 2024 году хотели бы видеть в списках Зеленского (34%) и Тимошенко (22%). Бойко хотели бы видеть в списках 20%, Порошенко – 18%, Гройсмана – 15%, Смешко – 14%, Мураева – 10%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Антирейтинг возглавляет Порошенко: 45% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 36% не проголосовали бы за Бойко, 32% – Тимошенко, 27% – Зеленского, 24% – Ляшко, каждый шестой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за экс-премьер-министра Арсения Яценюка, лидера "Свободы" Олега Тягнибока и Мураева.





Инфографика: ratinggroup.ua

Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты: Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами.

В паре Зеленский – Порошенко результат 65% против 35% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский – Тимошенко – 61% против 39%, в паре Зеленский – Бойко – 66% против 34%.

Опрос проводился 30 июня – 3 июля среди 2500 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.