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ПОЛИТИКА

В Раду проходят четыре партии – опрос

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"Слугу народа" готовы поддержать 24,9% граждан
"Слугу народа" готовы поддержать 24,9% граждан
Фото: rada.gov.ua

Если бы парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее воскресенье, партия "Слуга народа" набрала бы наибольшее количество голосов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 6 июля.

"Слугу народа" готовы поддержать 24,9% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, партию "Европейская солидарность", – 13,5%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12,8%, "Батьківщину" – 12,3%.

Рейтинг других политических сил не достигает 5%, нужных для прохождения в парламент:

  • "Сила и честь" – 4,8%;
  • Радикальная партия – 4,7%;
  • "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,5%;
  • "Наши" – 4,3%;
  • УДАР – 4,1%;
  • Партия Шария – 3,7%.

Рейтинг других политических сил – менее 3%.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 30 июня – 3 июля среди 2500 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. 

Контекст:

На парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Теги: УДАР, выборы, ВО Батьківщина, соцопрос, Радикальная партия, Слуга народа, партия Наши, Сила и честь, Европейская солидарность, Украинская стратегия, Партия Шария, ОПЗЖ
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