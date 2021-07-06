В Раду проходят четыре партии – опрос

"Слугу народа" готовы поддержать 24,9% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, партию "Европейская солидарность", – 13,5%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12,8%, "Батьківщину" – 12,3%.
Рейтинг других политических сил не достигает 5%, нужных для прохождения в парламент:
Рейтинг других политических сил – менее 3%.
Опрос проводился 30 июня – 3 июля среди 2500 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
На парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.