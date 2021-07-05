"Слуга народа" лидирует в парламентском рейтинге – опрос

Если бы парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее воскресенье, "Слугу народа" поддержали бы 20,6% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Следом идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (16,9%), "Европейская солидарность" (15%) и "Батьківщина" (14,7%).

Также проходной барьер преодолевают "Сила и честь" (7%), Радикальная партия (5,7%), а также "Украинская стратегия Гройсмана" (5,1%).

Остальные партии набирают меньше 5%.

Опрос проводился с 22-го по 29 июня среди граждан старше 18 лет, проживающих в 107 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Всего опрошен 2031 респондент методом личного интервью с использованием планшета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,9% – для показателей, близких к 25%; 2,2% – для показателей, близких к 12%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.