В "Слуге народа" отреагировали на скандал с нардепом Васильковским

"У нас нет неприкасаемых, мы уже это демонстрировали. Если будет доказана его вина, он покинет фракцию", – пообещал Корниенко.

В ночь на 28 июня в Одессе, по сообщениям СМИ, экипаж патрульной полиции остановил за нарушение правил дорожного движения Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился Васильковский. При осмотре у него "была нарушена координация движений, а зрачки не реагировали на свет", писала "Думская". От прохождения теста или освидетельствования в медицинском учреждении он отказался.

На нардепа были составлены административные материалы для передачи в суд. У Васильковского изъяли водительское удостоверение и выдали временный талон до решения суда.

Сам депутат в Facebook назвал эти сообщения фейком. Васильковский заявил, что его авто действительно остановили, но он сдал тест на алкоголь, который не выявил признаков опьянения. Нардеп приложил фото результатов теста, на которых видно, что он был сдан в 14.55 следующего дня после происшествия.