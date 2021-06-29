В Одессе нардепа от "Слуги народа" остановили за нарушение ПДД. Его заподозрили в пьяном вождении – СМИ

Как сообщает издание, полицейские заподозрили нардепа в управлении автомобилем в состоянии опьянения. У Васильковского при осмотре "была нарушена координация движений, а зрачки не реагировали на свет".
От прохождения освидетельствования в медицинском учреждении Васильковский отказался.
На нардепа были составлены административные материалы по ст. 130 КУоАП и будут переданы в суд.
У Васильковского изъяли водительское удостоверение и выдали временный талон до решения суда.
Также информацию о том, что Васильковского остановили в Одессе, в Facebook подтвердил активист общественной организации по борьбе с нетрезвыми водителями Pitbull Kiev Алексей Павловский. Он отметил, что свидетелей происшествия не было.
На внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года Васильковский был избран от партии "Слуга народа". До парламентских выборов Васильковский занимался семейным бизнесом своего отца.
Это уже не первый инцидент с Васильковским и правоохранителями, о котором сообщают СМИ. Как писало издание "Монитор", летом прошлого года полиция уже останавливала Васильковского. По словам нардепа, это произошло из-за того, что он не внес в декларацию авто, на котором его остановили. Однако СМИ предположили, что Васильковский перевозил в машине наркотики.