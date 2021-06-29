В Одессе нардепа от "Слуги народа" остановили за нарушение ПДД. Его заподозрили в пьяном вождении – СМИ

Как сообщает издание, полицейские заподозрили нардепа в управлении автомобилем в состоянии опьянения. У Васильковского при осмотре "была нарушена координация движений, а зрачки не реагировали на свет".

От прохождения освидетельствования в медицинском учреждении Васильковский отказался.

На нардепа были составлены административные материалы по ст. 130 КУоАП и будут переданы в суд.

У Васильковского изъяли водительское удостоверение и выдали временный талон до решения суда.

Также информацию о том, что Васильковского остановили в Одессе, в Facebook подтвердил активист общественной организации по борьбе с нетрезвыми водителями Pitbull Kiev Алексей Павловский. Он отметил, что свидетелей происшествия не было.