Зеленский ответил на петицию об увольнении Татарова. Шабунин заявил, что "дискуссия о ценностях президента закрыта"

"Статьей 19 Конституции Украины установлено, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", – говорится в ответе президента.
Офис президента Украины в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, актами президента и правительства, а также международными договорами, заключил Зеленский.
Инициатор петиции, глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин раскритиковал ответ президента. Он отметил в Facebook, что президент имеет право увольнять работников Офиса президента.
В качестве примера Шабунин привел указ Зеленского от 4 ноября 2020 года, по которому уволили замглавы Офиса президента Сергея Трофимова после поданного им заявления.
"Дискуссия о "ценностях" действующего президента окончательно закрыта. Зеленский разделяет ценности Татарова. А это значит, что президент поддерживает отмазывания убийц майдановцев и не видит проблем в коррупционных преступлениях Татарова. Теперь мы точно знаем, что именно Зеленский дал указание отмазать Татарова от наказания за преступление, доказанное детективами НАБУ", – заключил глава "Центра противодействия коррупции".
Петицию об увольнении Татарова создали 26 марта, под ней подписалось почти 25,9 тыс. человек.
Татаров в 2013 году занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД. Замглавы ОПУ известен своими тогдашними комментариями событий, происходивших на Майдане. Ему принадлежат высказывания о том, что один из активистов "Автомайдана" Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на деньги "Автомайдана". СМИ называли Татарова "рупором" МВД во время Майдана.
В декабре 2020 года стало известно, что Татаров фигурирует в деле экс-нардепа, экс-главы "Укрбуду" Максима Микитася: 1 декабря экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).
НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. По данным НАБУ, Татаров, который ранее работал юристом в "Укрбуді", вместе с Микитасем "дали взятку одному из руководителей экспертного учреждения".
Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.
Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.
Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.
Президент Украины Владимир Зеленский на вопросы о Татарове заявил, что считает его "профессиональным человеком".