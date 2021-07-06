Зеленский ответил на петицию об увольнении Татарова. Шабунин заявил, что "дискуссия о ценностях президента закрыта"

"Статьей 19 Конституции Украины установлено, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", – говорится в ответе президента.

Офис президента Украины в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, актами президента и правительства, а также международными договорами, заключил Зеленский.

Инициатор петиции, глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин раскритиковал ответ президента. Он отметил в Facebook, что президент имеет право увольнять работников Офиса президента.

В качестве примера Шабунин привел указ Зеленского от 4 ноября 2020 года, по которому уволили замглавы Офиса президента Сергея Трофимова после поданного им заявления.

"Дискуссия о "ценностях" действующего президента окончательно закрыта. Зеленский разделяет ценности Татарова. А это значит, что президент поддерживает отмазывания убийц майдановцев и не видит проблем в коррупционных преступлениях Татарова. Теперь мы точно знаем, что именно Зеленский дал указание отмазать Татарова от наказания за преступление, доказанное детективами НАБУ", – заключил глава "Центра противодействия коррупции".