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Зеленский ответил на петицию об увольнении Татарова. Шабунин заявил, что "дискуссия о ценностях президента закрыта"

Татаров (на фото) фигурирует в деле экс-главы "Укрбуду" Максима Микитася
Татаров (на фото) фигурирует в деле экс-главы "Укрбуду" Максима Микитася
Фото: liga.net

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля отреагировал на петицию с требованием уволить заместителя главы своего офиса Олега Татарова. Он сослался на статью 19 Конституции Украины, согласно которой "никого нельзя принуждать делать то, что не предусмотрено законодательством".

"Статьей 19 Конституции Украины установлено, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", – говорится в ответе президента.

Офис президента Украины в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, актами президента и правительства, а также международными договорами, заключил Зеленский.

Инициатор петиции, глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин раскритиковал ответ президента. Он отметил в Facebook, что президент имеет право увольнять работников Офиса президента. 

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10158354657119537

В качестве примера Шабунин привел указ Зеленского от 4 ноября 2020 года, по которому уволили замглавы Офиса президента Сергея Трофимова после поданного им заявления.

"Дискуссия о "ценностях" действующего президента окончательно закрыта. Зеленский разделяет ценности Татарова. А это значит, что президент поддерживает отмазывания убийц майдановцев и не видит проблем в коррупционных преступлениях Татарова. Теперь мы точно знаем, что именно Зеленский дал указание отмазать Татарова от наказания за преступление, доказанное детективами НАБУ", – заключил глава "Центра противодействия коррупции".

Контекст:

Петицию об увольнении Татарова создали 26 марта, под ней подписалось почти 25,9 тыс. человек.

Татаров в 2013 году занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД. Замглавы ОПУ известен своими тогдашними комментариями событий, происходивших на Майдане. Ему принадлежат высказывания о том, что один из активистов "Автомайдана" Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на деньги "Автомайдана". СМИ называли Татарова "рупором" МВД во время Майдана.

В декабре 2020 года стало известно, что Татаров фигурирует в деле экс-нардепа, экс-главы "Укрбуду" Максима Микитася: 1 декабря экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. По данным НАБУ, Татаров, который ранее работал юристом в "Укрбуді", вместе с Микитасем "дали взятку одному из руководителей экспертного учреждения".

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

Президент Украины Владимир Зеленский на вопросы о Татарове заявил, что считает его "профессиональным человеком".

Теги: конституция, коррупция, Олег Татаров, Виталий Шабунин, законодательство, Владимир Зеленский, взятка, увольнение, Офис президента Украины
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