"Уже работает". Новый пресс-секретарь президента Никифоров приступил к обязанностям – ОП

Никифоров уже сопровождал президента в Литву, хотя официально его еще не назначили Фото: sergii.nykyforov / Instagram

По его словам, Никифоров "уже работает" на должности и сопровождал главу государства в Литву во время визита 6–7 июля.

"Сейчас заканчивается специальная юридическая проверка перед подписанием трудового договора, как для всех сотрудников. После этого президент назначит его своим указом", – пояснил Подоляк.

По информации НВ, конкурс на пресс-секретаря длился около двух месяцев. С самого начала было около 70 претендентов, которые должны были записать видеообращение. На втором этапе осталось около 10 человек. Они прошли несколько собеседований у главы Офиса президента Андрея Ермака и ответственного за медианаправление в ОП Подоляка. Затем несколько финалистов должны были выполнить задание, посвященное ответам журналистам на критические вопросы. Финальное собеседование с двумя кандидатами провел Зеленский.