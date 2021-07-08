"Уже работает". Новый пресс-секретарь президента Никифоров приступил к обязанностям – ОП

По его словам, Никифоров "уже работает" на должности и сопровождал главу государства в Литву во время визита 6–7 июля.
"Сейчас заканчивается специальная юридическая проверка перед подписанием трудового договора, как для всех сотрудников. После этого президент назначит его своим указом", – пояснил Подоляк.
По информации НВ, конкурс на пресс-секретаря длился около двух месяцев. С самого начала было около 70 претендентов, которые должны были записать видеообращение. На втором этапе осталось около 10 человек. Они прошли несколько собеседований у главы Офиса президента Андрея Ермака и ответственного за медианаправление в ОП Подоляка. Затем несколько финалистов должны были выполнить задание, посвященное ответам журналистам на критические вопросы. Финальное собеседование с двумя кандидатами провел Зеленский.
Должность пресс-секретаря Зеленского с июня 2019 года по апрель 2021-го занимала Юлия Мендель. До этого она работала журналистом на телеканалах ICTV, "Еспресо", "112 Украина", "Интер", сотрудничала с иностранными СМИ – The New York Times, Politico, Vice News, CNBC, была консультантом по коммуникациям в офисе Всемирного банка в Украине.
В Офисе президента сообщали, что Мендель выиграла конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).
В 2019 году Зеленский предлагал должность пресс-секретаря главному редактору интернет-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаевой.
В апреле 2021 года стало известно, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента. Она до сих пор не прокомментировала свое решение. Подоляк назвал несколько причин, почему Мендель решила покинуть должность. Первая, по его словам, связана с "крайне жестким ритмом работы" с Зеленским, вторая – "безумнейший хейт, в который попадала Юля, ее хейтили по любому вопросу, абсолютно незаслуженно, как правило". По словам Подоляка, Мендель в Офисе президента сосредоточится на взаимодействии с иностранными СМИ.
К 14 июня в ОП сформировали шорт-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Зеленского. В нем было четыре человека, среди которых Никифоров и спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. В конце июня Подоляк сообщил, что должность займет Никифоров.