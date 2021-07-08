Мендель будет внештатным советником Ермака, а сейчас – отдыхает "от хейта" – СМИ

Об этом сообщило 8 июля издание "Бабель", ссылаясь на свои источники.

Сейчас Мендель отдыхает "от хейта" и занимается книгой об украинской политике, рассказал собеседник. Она приступит к работе как внештатный советник Ермака после отпуска. Когда именно Мендель выйдет из отпуска, источник журналистов не рассказал.

1 июля Мендель сообщила, что написала книгу об украинской политике. Каким будет тираж, издательство и название книги, экс-спикер не говорила, но сообщила, что она выйдет в печать в июле.

Экс-спикер президента говорила, что герой ее книги – украинка, которая родилась перед развалом СССР в русскоговорящем городе, которая "хорошо прочувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но училась у западного мира".

На сайте издательства "Клуб семейного досуга" доступен предзаказ книги авторства Мендель. Она называется "Кожен із нас – президент" (Мендель рассказывала, что книга будет названа известным афоризмом в политике), цена – 190 грн. Книга выйдет в печать 11 июля.