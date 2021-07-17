Мендель присоединилась к команде телепрограммы "Большая деолигархизация" на канале "Украина 24"

"В качестве постоянного колумниста к нам только что присоединилась Юлия Мендель. Ее дебютную видеоколонку для "Большой деолигархизации" вы можете увидеть в эфире уже сегодня", – рассказала команда программы.
Эту же информацию сама Мендель подтвердила сегодня в Facebook.
"У меня тут новости. События развиваются, и я приобщаюсь к команде еженедельной итоговой программы "Большая деолигархизация", – сообщила она.
Программа "Большая деолигархизация" выходит на канале "Украина 24" каждую неделю в субботу в 22.00, на телеканале "Украина" – по понедельникам в 0.10.
В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).
30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.
Причиной увольнения Мендель Подоляк называл "безумнейший хейт" в ее адрес и график работы президента. Сама Мендель заявила, что уволилась с должности спикера главы государства в первую очередь из-за состояния здоровья.
9 июля президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении Сергея Никифорова на должность своего пресс-секретаря.
В 2021 году Мендель вошла в рейтинг 100 самых успешных женщин Украины по версии журнала НВ.