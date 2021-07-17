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Мендель присоединилась к команде телепрограммы "Большая деолигархизация" на канале "Украина 24"

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Мендель (справа на фото) вошла в рейтинг 100 самых успешных женщин Украины
Мендель (справа на фото) вошла в рейтинг 100 самых успешных женщин Украины
Фото: Большая Деолигархизация / Telegram

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель присоединилась к команде телепрограммы "Большая деолигархизация", которая выходит на каналах "Украина" и "Украина 24". Об этом говорится в объявлении программы в Telegram 17 июля.

"В качестве постоянного колумниста к нам только что присоединилась Юлия Мендель. Ее дебютную видеоколонку для "Большой деолигархизации" вы можете увидеть в эфире уже сегодня", – рассказала команда программы.

Эту же информацию сама Мендель подтвердила сегодня в Facebook.

"У меня тут новости. События развиваются, и я приобщаюсь к команде еженедельной итоговой программы "Большая деолигархизация", – сообщила она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10216700056252067&id=1781187626

Программа "Большая деолигархизация" выходит на канале "Украина 24" каждую неделю в субботу в 22.00, на телеканале "Украина" – по понедельникам в 0.10.

Контекст:

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

Причиной увольнения Мендель Подоляк называл "безумнейший хейт" в ее адрес и график работы президента. Сама Мендель заявила, что уволилась с должности спикера главы государства в первую очередь из-за состояния здоровья.

9 июля президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении Сергея Никифорова на должность своего пресс-секретаря.

В 2021 году Мендель вошла в рейтинг 100 самых успешных женщин Украины по версии журнала НВ.

Теги: СМИ, олигархи, увольнение, Юлия Мендель, спикер, назначение
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