Мендель присоединилась к команде телепрограммы "Большая деолигархизация" на канале "Украина 24"

"В качестве постоянного колумниста к нам только что присоединилась Юлия Мендель. Ее дебютную видеоколонку для "Большой деолигархизации" вы можете увидеть в эфире уже сегодня", – рассказала команда программы.

Эту же информацию сама Мендель подтвердила сегодня в Facebook.

"У меня тут новости. События развиваются, и я приобщаюсь к команде еженедельной итоговой программы "Большая деолигархизация", – сообщила она.

Программа "Большая деолигархизация" выходит на канале "Украина 24" каждую неделю в субботу в 22.00, на телеканале "Украина" – по понедельникам в 0.10.