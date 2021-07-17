Мендель о конфликте с журналистом Андрушко: Я спросила у президента: "Мне увольняться?" Он сказал: "Из-за той истории? Не надо"

Мендель о конфликте с Андрушко: Я не могла отключиться, не могла спать, выглядела просто катастрофически Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Конечно, эту историю он видел. Она возникла в пятницу, он отреагировал на нее в понедельник. Я подошла к нему и была уже настолько, если честно, забита. Я не могла отключиться, не могла спать, выглядела просто катастрофически. Я спросила: "Мне увольняться?" Он сказал: "Чего это? Из-за вот той истории? Нет, не надо". Мы тогда же сделали брифинг по просьбе журналистов, он вышел, ответил на вопросы, по-моему, о [тогдашнем президенте США Дональде] Трампе. Была обычная работа. В итоге он сказал: "Все хорошо, все нормально", – рассказала она.

По словам Мендель, она не писала об этом в своей книге.

"А зачем? Это не настолько важная история. Они как журналисты дали себя использовать политической, скажем так, элите, которая есть у власти. Потому что оппозиция – это тоже власть. Они просто хайповали на этом. И эта история никак не связана ни с журналистикой, ни с нашими отношениями, ни с моей компетенцией. Не было у нас потом каких-то вопросов с господином Андрушко, как, в общем-то, и господин [журналист Михаил] Ткач, который это распространил, писал мне, я ему бросала ответы, отвечала на их запросы. Обычный рабочий процесс", – сказала бывший спикер президента.