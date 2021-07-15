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Мендель рассказала, почему уволилась с должности пресс-секретаря президента

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Мендель: Я не психанула, не приняла решение об уходе моментально
Мендель: Я не психанула, не приняла решение об уходе моментально
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что решила уволиться с должности спикера главы государства в первую очередь из-за состояния здоровья. Об этом она сказала в интервью "КП в Украине".

"Это произошло по моей просьбе. И я не психанула, не приняла решение об уходе моментально. Мы с [советником главы Офиса президента] Михаилом Подоляком обсуждали возможность моего увольнения, я говорила, что у меня есть вопросы, которые я не могу решить в этом графике. Первая причина моего ухода – здоровье. Оно у меня очень ухудшилось", – сказала Мендель.

По ее словам, нагрузка на должности у нее была "в разы больше, чем у любого другого пресс-секретаря, и это дало о себе знать". За два года на посту Мендель потеряла восемь килограммов. Экс-спикер президента заявила, что уже около трех месяцев лечится и восстановилась "процентов на 80". 

Второй причиной ухода с поста пресс-секретаря Мендель назвала достижение поставленных ею целей на этой должности.

"Ну и вторая причина: когда уже началось лечение, я задумалась над тем, куда идти дальше. То, что хотела сделать в офисе, я сделала, наладила систему. Мой последователь, может, это и не оценит, но точно знаю, ему будет намного легче", – сказала Мендель.

По ее словам, для президента Владимира Зеленского ее решение об уходе было "до определенной степени" неожиданностью, но "он все понял".

Сейчас Мендель, по ее словам, "ушла в свободное плавание" и занимается международными проектами, которые касаются Азии и Европы, "на стыке бизнеса и политики". При этом она остается внештатным советником Офиса президента.

Контекст:

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

Причиной увольнения Мендель Подоляк называл "безумнейший хейт" в ее адрес и график работы президента.

9 июля президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении Сергея Никифорова на должность своего пресс-секретаря. 

В 2021 году вошла в рейтинг 100 самых успешных женщин Украины, который был составлен журналом НВ.

Теги: лечение, увольнение, Юлия Мендель, Офис президента Украины, спикер, Михаил Подоляк
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