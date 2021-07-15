Мендель рассказала, почему уволилась с должности пресс-секретаря президента

Мендель: Я не психанула, не приняла решение об уходе моментально Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Это произошло по моей просьбе. И я не психанула, не приняла решение об уходе моментально. Мы с [советником главы Офиса президента] Михаилом Подоляком обсуждали возможность моего увольнения, я говорила, что у меня есть вопросы, которые я не могу решить в этом графике. Первая причина моего ухода – здоровье. Оно у меня очень ухудшилось", – сказала Мендель.

По ее словам, нагрузка на должности у нее была "в разы больше, чем у любого другого пресс-секретаря, и это дало о себе знать". За два года на посту Мендель потеряла восемь килограммов. Экс-спикер президента заявила, что уже около трех месяцев лечится и восстановилась "процентов на 80".

Второй причиной ухода с поста пресс-секретаря Мендель назвала достижение поставленных ею целей на этой должности.

"Ну и вторая причина: когда уже началось лечение, я задумалась над тем, куда идти дальше. То, что хотела сделать в офисе, я сделала, наладила систему. Мой последователь, может, это и не оценит, но точно знаю, ему будет намного легче", – сказала Мендель.

По ее словам, для президента Владимира Зеленского ее решение об уходе было "до определенной степени" неожиданностью, но "он все понял".

Сейчас Мендель, по ее словам, "ушла в свободное плавание" и занимается международными проектами, которые касаются Азии и Европы, "на стыке бизнеса и политики". При этом она остается внештатным советником Офиса президента.