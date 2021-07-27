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"Грязные палатки" на Евромайдане, Зеленский, Ермак, Порошенко, Путин, Меркель, секс. О чем книга Мендель

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Мендель: Разгромные, рекордные 73% во втором туре тоже, по сути своей, были революцией. Только приемлемой для большинства населения
Мендель: Разгромные, рекордные 73% во втором туре тоже, по сути своей, были революцией. Только приемлемой для большинства населения
Фото: Iuliia Mendel / Facebook

В июле в печать вышла книга "Кожен із нас президент", которую написала экс-спикер президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. "ВВС News Україна" ознакомилось с книгой и 22 июля опубликовало выдержки из нее.

Телерадиостанция отмечает, что книга на 286  страниц большим шрифтом посвящена воспоминаниям Мендель о ее работе в Офисе президента.

Экс-спикер президента "много и подчеркнуто комплиментарно" пишет о Зеленском и нынешнем главе ОП Андрее Ермаке, но "крайне критически и временами пренебрежительно" отзывается о первом главе администрации Зеленского Андрее Богдане, бывшем премьер-министре Алексее Гончаруке и пятом президенте Украины Петре Порошенко, отмечают журналисты.

Она упоминает президента РФ Владимира Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель, а также пишет об "электоральной революции" в Украине. 

"Разгромные, рекордные 73% [поддержки Зеленского] во втором туре [президентских выборов] тоже, по сути своей, были революцией. Только приемлемой для большинства населения: без грязных палаток, разгромленного Майдана, антисанитарных и холодных ночей с риском быть избитым, снесенным водометами или опрысканным газом, без всей этой революционной "романтики" прошлых веков... Первая по-настоящему электоральная революция Украины", – цитирует Мендель "ВВС News Україна". 

Этот отрывок Мендель публиковала и в своем Facebook 13 июля. В интервью НВ, которое вышло 22 июля, она отметила, что в книге есть и раздел с поддержкой Евромайдана. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10216683785085298&id=1781187626

"Я вообще не собиралась кого-то оскорблять. Но, конечно, я предполагала, что эта фраза может быть вырвана из контекста и затем распространена. Потому что так и работает дезинформация: ты вырываешь что-то из контекста и потом выставляешь это как совершенно другое мнение. Я не сказала ничего такого, что бы противоречило истине. Правду обычно очень сложно описать. Если вы сейчас скажете, что там было чисто и гигиенично, то я буду очень удивлена. Я никогда не шла против Евромайдана, я его освещала для иностранных СМИ. Считаю, что это является большим прорывом", – сказала она. 

Также в книге Мендель называет Ермака "вторым человеком государства", хотя ОП, согласно положению, –  вспомогательный орган при президенте. 

"Если бы двух Андреев, которые руководили Офисом президента, увидеть вместе, это было бы зрелище не для слабонервных. Увидев Ермака, Богдан превращался в хамоватого люмпена, который восклицает несовместимые с логикой предложения. Ермак отмалчивался, вел себя как родовитый аристократ, только иногда реагируя на безумие тезки", – сравнивает Мендель двух руководителей ОП. 

По ее словам, в поездках Ермак "жертвовал сном, думая о том, как исправить ситуацию, и находил самые неожиданные и правильные решения". 

Команду Путина экс-спикер президента Украины охарактеризовала словом "старость". 

"Сколько бы я ни смотрела на них, сколько бы ни слушала, все вокруг говорило лишь о старости: идейной, принципов, поведения, мыслей. Они создавали впечатление безнадежно устаревших для этого мира", – заявила Мендель. 

Также она рассуждает о "рассыпающихся от старости" возможных конкурентах Зеленского на следующих президентских выборах и несколько раз с возмущением вспоминает акции протеста в Киеве. 

Экс-спикер Зеленского отдельное внимание уделила делу одесского активиста Сергея Стерненко. Она считает, что активист, который пережил три нападения за год, "на роль героя не подходил". 

"Героизация убийцы, политизация судебного дела и даже определенная общественная цензура щедро расцвела во времена Петра Порошенко, когда публичное высказывание могло привести к буллингу и шеймингу, когда радикализм нельзя было не то, что осудить, а даже оценить", – пишет Мендель. 

Есть в книге и блок о языковом вопросе. Экс-спикер президента Украины считает, что "украинцы не понимают друг друга", и происходит это "не из-за языка, а из-за нежелания слушать, слышать и воспринимать". 

Также Мендель пишет, что в Украине "уже каждый президент". Еще один блок посвящен ее рассуждениям на тему культуры секса в стране. 

"Общество, которому запрещали говорить, читать и думать о сексе, вдруг получило свободу делать что угодно. Незнакомое с элементарной культурой секса общество впало в крайности познания блаженства со всеми вытекающими последствиями: всплеском венерических болезней, эпидемией ВИЧ, увеличением количества абортов и малолетних мам, насилием, распространением проституции и ранней половой жизнью, – рассуждает Мендель, – Заниматься сексом, который ранее был "запрещен", стало круто, отсутствие понимания правил, интимности и важности секса для отношений привело к безнравственности и превращению его в разменную валюту между полами, развитию гендерного дисбаланса, половому контакту исключительно на уровне гениталий". 

Контекст:

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

9 июля президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова. 

1 июля Мендель сообщила, что написала книгу об украинской политике. Она рассказывала, что герой книги – украинка, которая родилась перед развалом СССР в русскоговорящем городе, которая "хорошо прочувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но училась у западного мира". 

Книга вышла в печать 11 июля. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Евромайдан, Ангела Меркель, цензура, старость, Владимир Зеленский, секс, Сергей Стерненко, Андрей Богдан, Алексей Гончарук, Юлия Мендель, Андрей Ермак, дезинформация
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