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"Спасает репутацию Мендель". Пресс-секретарь Зеленского опубликовал фото с высунутым языком на фоне Монумента Вашингтону, его раскритиковали

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Никифоров в США предстал в неожиданном образе
Никифоров в США предстал в неожиданном образе
Скриншот: sergii.nykyforov / Instagram

Во время визита украинской делегации в США пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров опубликовал в Instagram фотографии на фоне самого большого обелиска в мире – памятника первому президенту США Джорджу Вашингтону.

На первом кадре пресс-секретарь серьезно смотрит вдаль, второй шутливый – на нем он как бы "держится" за монумент и показывает язык. Спикер президента предложил подписчикам выбрать, какое фото лучше.

Пост вызвал критику и много шуток у пользователей соцсетей и экспертов.

"Это акт запугивания США. Многие не поняли этот сигнал пресс-секретаря президента Украины, а я объясню. На самом деле Сергей цинично показывает США, кто реальный хозяин", – заявил в Facebook шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко.

https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/4554378471250515

https://www.facebook.com/artem.ovdiienko/posts/4928520210510725

Многие после публикации сравнивают Никифорова с его предшественницей, Юлией Мендель, которая также неоднократно попадала в медиаскандалы. 

"Пресс-секретарь президента демонстрирует мастер-класс! Этим жестом он искусно отвлекает украинцев от ничьей сборной с Казахстаном 2:2! Ну, и параллельно спасает репутацию Мендель", – написал политолог Виктор Таран.

https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158604075871859

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4374977485873708&id=100000845007789

https://www.facebook.com/t.nikolayenko/posts/6815593768466227

https://www.facebook.com/taras.berezovets/posts/4886992914664005

Есть и комментарии в поддержку Никифорова. 

"Ой, ну прямо-таки! Раскудкудахтались! Сфоткался с языком на фоне монумента Вашингтона. О ужас! Ничего такого в этом фото не вижу. Обычный живой человек", – написала журналистка телеканала "Наш" Анастасия Гусарева. Она предложила обратить внимание на премьера Канады Джастина Трюдо, известного выбором ярких носков вопреки этикету, и поведение премьера Великобритании Бориса Джонсона, который "вообще ноги на стол закидывает и ничего такого".

https://www.facebook.com/anastasiya.gusarieva/posts/3903686826401930

Контекст:

Никифоров является вторым пресс-секретарем Зеленского. Он приступил к работе 8 июля 2021 года. До этого пресс-секретарем президента была Юлия Мендель – она занимала эту должность с июня 2019 года по апрель 2021-го.

В апреле 2021 года стало известно, что Мендель написала заявление об уходе. К 14 июня в ОП сформировали шорт-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Зеленского. В нем было четыре человека, среди которых Никифоров и спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. В конце июня Подоляк сообщил, что должность займет Никифоров. По словам Никифорова, его зарплата составляет от 40 до 50 тыс. грн

Никифоров рассказывал в эфире канала ICTV, что ненавидит костюмы и, выбирая стиль одежды, "пытается максимально бунтовать". Но на ремарку ведущей, что его еще "увидят бунтарем", обещал "быть очень осторожен". 

Теги: США, памятник, Вашингтон, соцсети, скандал, фото, Юлия Мендель, спикер, критика, Сергей Никифоров
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