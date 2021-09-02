"Спасает репутацию Мендель". Пресс-секретарь Зеленского опубликовал фото с высунутым языком на фоне Монумента Вашингтону, его раскритиковали

На первом кадре пресс-секретарь серьезно смотрит вдаль, второй шутливый – на нем он как бы "держится" за монумент и показывает язык. Спикер президента предложил подписчикам выбрать, какое фото лучше.

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Пост вызвал критику и много шуток у пользователей соцсетей и экспертов.

"Это акт запугивания США. Многие не поняли этот сигнал пресс-секретаря президента Украины, а я объясню. На самом деле Сергей цинично показывает США, кто реальный хозяин", – заявил в Facebook шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко.

Многие после публикации сравнивают Никифорова с его предшественницей, Юлией Мендель, которая также неоднократно попадала в медиаскандалы.

"Пресс-секретарь президента демонстрирует мастер-класс! Этим жестом он искусно отвлекает украинцев от ничьей сборной с Казахстаном 2:2! Ну, и параллельно спасает репутацию Мендель", – написал политолог Виктор Таран.

Есть и комментарии в поддержку Никифорова.

"Ой, ну прямо-таки! Раскудкудахтались! Сфоткался с языком на фоне монумента Вашингтона. О ужас! Ничего такого в этом фото не вижу. Обычный живой человек", – написала журналистка телеканала "Наш" Анастасия Гусарева. Она предложила обратить внимание на премьера Канады Джастина Трюдо, известного выбором ярких носков вопреки этикету, и поведение премьера Великобритании Бориса Джонсона, который "вообще ноги на стол закидывает и ничего такого".