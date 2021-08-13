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13 августа, 2021
 
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"Не хочу ходить в костюмах. Пытаюсь максимально бунтовать – кеды, короткие штаны". Новый пресс-секретарь Зеленского рассказал о своем стиле

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Никифоров: Ненавижу костюмы
Никифоров: Ненавижу костюмы
Фото: sergii.nykyforov / Instagram

Новый пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского, 35-летний Сергей Никифоров ненавидит классические костюмы. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос ведущей передачи "33 за 3" Александры Кучеренко о своем стиле. Программа с участием Никифорова вышла 13 августа в эфире канала ICTV.

"Ненавижу костюмы. Не хочу ходить в костюмах. Пытаюсь максимально как-то бунтовать – там, кеды, короткие штаны", – рассказал Никифоров.

"То есть мы еще увидим вас бунтарем. Я поняла", – отметила ведущая.

"Не уверен. Буду очень осторожен", – заявил в ответ пресс-секретарь Зеленского.

Контекст:

Никифоров является вторым пресс-секретарем Зеленского. Он приступил к работе 8 июля 2021 года. До этого пресс-секретарем президента была Юлия Мендель – она занимала эту должность с июня 2019 года по апрель 2021-го  В апреле 2021 года стало известно, что Мендель написала заявление об уходе. К 14 июня в ОП сформировали шорт-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Зеленского. В нем было четыре человека, среди которых Никифоров и спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. В конце июня Подоляк сообщил, что должность займет Никифоров. По словам Никифорова, его зарплата составляет от 40 до 50 тыс. грн

Никифоров женат. Вместе с женой воспитывает двух сыновей. Старший сын – гражданин Франции, а младший имеет украинское гражданство.

Теги: Владимир Зеленский, мода и красота, мужчины, стиль, Сергей Никифоров
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