"Не хочу ходить в костюмах. Пытаюсь максимально бунтовать – кеды, короткие штаны". Новый пресс-секретарь Зеленского рассказал о своем стиле

"Ненавижу костюмы. Не хочу ходить в костюмах. Пытаюсь максимально как-то бунтовать – там, кеды, короткие штаны", – рассказал Никифоров.
"То есть мы еще увидим вас бунтарем. Я поняла", – отметила ведущая.
"Не уверен. Буду очень осторожен", – заявил в ответ пресс-секретарь Зеленского.
Никифоров является вторым пресс-секретарем Зеленского. Он приступил к работе 8 июля 2021 года. До этого пресс-секретарем президента была Юлия Мендель – она занимала эту должность с июня 2019 года по апрель 2021-го В апреле 2021 года стало известно, что Мендель написала заявление об уходе. К 14 июня в ОП сформировали шорт-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Зеленского. В нем было четыре человека, среди которых Никифоров и спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. В конце июня Подоляк сообщил, что должность займет Никифоров. По словам Никифорова, его зарплата составляет от 40 до 50 тыс. грн.
Никифоров женат. Вместе с женой воспитывает двух сыновей. Старший сын – гражданин Франции, а младший имеет украинское гражданство.