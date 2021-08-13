"Не хочу ходить в костюмах. Пытаюсь максимально бунтовать – кеды, короткие штаны". Новый пресс-секретарь Зеленского рассказал о своем стиле

"Ненавижу костюмы. Не хочу ходить в костюмах. Пытаюсь максимально как-то бунтовать – там, кеды, короткие штаны", – рассказал Никифоров.

"То есть мы еще увидим вас бунтарем. Я поняла", – отметила ведущая.

"Не уверен. Буду очень осторожен", – заявил в ответ пресс-секретарь Зеленского.